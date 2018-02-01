Анонсы событий на 14 февраля

17:15 | 13.02.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Совместное заседание комитета областной думы по региональной политике и МСУ и Совета руководителей представительных органов муниципальных районов и городских округов Курганской области.



11:00 СК им. В.Ф. Горбенко. Первенство Курганской области по греко-римской борьбе среди юниоров.



16:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, каб. 105). Очередное заседание проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в городе Кургане.



18:00 ТРЦ «Рио». Открытие городского фестиваля «Молодые семьи молодого Кургана».