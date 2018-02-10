Анонсы событий на 13 февраля

16:34 | 12.02.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание правительства Курганской области.



10:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, 1-й этаж, малый зал). Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства.



14:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, 4-й этаж, малый зал). Вручение паспортов 14-летним курганцам в рамках акции «Мы — граждане России!».



15:00 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, 1-й этаж, малый зал). Обучающий семинар «Основные изменения в налоговом законодательстве в 2018 году».



15:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Заседание Проектного комитета Курганской области.



18:00 Курганская областная филармония. Юбилейный концерт Детской музыкальной школы № 4 «Душа моя, Россия!».