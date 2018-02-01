Анонсы событий на 3-4 февраля

15:51 | 2.02.2018

3 февраля



11:00 Курган, площадка у кинотеатра «Россия». Митинг «Мы помним! Мы гордимся!», посвященный 75-летию Сталинградской битвы.



11:00 Курган, бильярдный клуб «Золотой шар». Областной турнир по бильярдному спорту, посвященный памяти А.И. Чупаченко.



11:00 Шадринск. Площадка у здания Дворца культуры. Митинг-концерт в поддержку российских олимпийцев под девизом «О спорт, ты — мир!».



4 февраля



11:00 Курган, бильярдный клуб «Золотой шар». Областной турнир по бильярдному спорту. Второй день.



12:00 Курганский дворец детского (юношеского) творчества. Седьмой открытый городской фестиваль фитнес-калейдоскоп.