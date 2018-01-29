Анонсы событий на 31 января

18:13 | 30.01.2018

10:00 Правительство области (Гоголя, 56, малый зал). Расширенное заседание общественного совета «Молодежное правительство Курганской области» и встреча зауральской молодежи с председателем Курганской областной думы Дмитрием Фроловым в рамках Всероссийского проекта «Диалог на равных».



11:00 Сбербанк России (Гоголя, 98). Открытие Центра оказания услуг (единое окно для бизнеса).



13:30 Администрация Кургана (пл. Ленина, 1, малый зал, 4-й этаж). Совместное заседание постоянных депутатских комиссий Курганской городской думы. Отчет о деятельности рабочей группы по координации проекта «Любимый город» за 2017 год.



14:15 Администрация Кургана (малый зал, 4-й этаж). Очередное заседание Курганской городской думы.