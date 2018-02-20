Депутат гордумы занял пост заместителя сити-менеджера Кургана

14:51 | 21.02.2018

Курганская городская Дума на очередном своем заседании 21 февраля согласовала на должность вице-сити-менеджера и директора Департамента развития городского хозяйства депутата Романа Сергеечева.



Выдвинутую кандидатуру не поддержал только один депутат, который высказал свое недовольство в ходе рассмотрения вопроса. Яков Сидоров задал руководителю администрации Андрею Потапову прямой вопрос: «Исходя из справки, зачем вы берете на эту должность непрофессионала?»



«Роман Николаевич имеет техническое и юридическое высшее образование. Я считаю, он в состоянии справиться с обязанностями, которые возложены на руководителя департамента», — ответил сити-менеджер.



До этого был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Курганской городской Думы шестого созыва Сергеечева в связи с отставкой по собственному желанию. Напомним, Роман Николаевич был избран в парламент по одномандатному избирательному округу № 14 на довыборах осенью 2016 года. Он был выдвинут от политической партии «Единая Россия».



С ноября 2008 года Сергеечев занимал должность директора общества с ограниченной ответственностью «Центр безопасности труда». В разные годы он работал на руководящих должностях Локомотивного депо Курган Южно-Уральской железной дороги Министерства путей сообщения РФ, Главного управления труда Курганской области.