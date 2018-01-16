«Нафтогаз» возобновит закупки российского газа

17:04 | 17.01.2018

Украина возобновит закупки российского газа, сообщил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, с текущего года компания будет выбирать минимальные объемы.



«Повторюсь, что мы в «Нафтогазе» не считаем негативным аспектом обязательство «Газпрома» продать нам пять миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом», — констатировал Коболев.



Как напоминает «РГ», в декабре прошлого года Стокгольмский арбитражный суд поставил точку в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом». Он обязал «Нафтогаз» заплатить «Газпрому» два миллиарда долларов за газ, который уже поставлен, а также уменьшил годовой объем закупок по контракту до пяти миллиардов кубометров.