Компания «Яндекс» запускает сервис для поиска попутчиков

12:45 | 17.01.2018

«Яндекс» запускает сервис для поиска попутчиков — «Яндекс.Попутка», сообщила компания. Сегодня открывается регистрация водителей внутри приложения «Яндекс.Навигатор» в тестовом режиме. Приложение для пассажиров появится в ближайшие две недели, сообщил представитель «Яндекса».



С помощью приложения водитель сможет найти того, кого нужно подвезти, а вот сам пассажир — машину, которая едет в ту же сторону. При этом доступны поездки от 10 км.



В рамках эксперимента сервис будет запущен пока в двух российских регионах — Ростовской области и Красноярском крае.