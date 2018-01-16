Бывших командиров эсминцев «Джон Маккейн» и «Фитцджеральд» обвинили в непреднамеренных убийствах

11:25 | 17.01.2018

Экс-командиров американских эсминцев «Джон Маккейн» и «Фитцджеральд», на которых в результате ЧП в 2017 году погибло 17 моряков, обвинили в непреднамеренных убийствах, сообщает CNN. Как отмечается на сайте ВМС, в целом в отношении капитана и двух офицеров Fitzgerald выдвинуты обвинения в «халатности, опасном управлении кораблем и непреднамеренном убийстве».



Напомним, первый инцидент произошел в середине августа 2017 года. Эсминец John McCain направлялся в порт Сингапура. Он столкнулся с торговым судном. В результате аварии погибли десять моряков. Второй случай произошел в июне. Эсминец Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом. Не смогли спастись семь человек.



Отметим, что после инцидентов был опубликован доклад, в котором говорилось, что в столкновениях было виновато командование эсминцев.