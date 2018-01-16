10:32 | 17.01.2018

Курс биткоина за сутки упал более чем на 25%, опустившись почти до $10 тысяч, следует из данных портала coinmarketcap.com.



На минимуме, в 19:39 мск, по данным портала Coinmarketcap, он составлял $10,194 тыс. Утром 16 января криптовалюта торговалась на отметке $13,909 тыс. Таким образом, за сутки ее курс упал на 26,7%. С максимумов декабря 2017 года, когда цена за биткоин достигала $20,09 тыс., курс обвалился на 50,7%, отмечает РБК. Эксперты ранее связали это с ужесточением регулирования рынка и разочарованием розничных инвесторов, которые надеялись на продолжение декабрьских рекордов.



Падение демонстрируют и другие криптовалюты: Ethereum за сутки опустился на 26%, Ripple упала на 40%, отмечает Bloomberg.