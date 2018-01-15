В США арестованы супруги, державшие 13 своих детей на цепи

15:00 | 16.01.2018

Полиция Калифорнии обнаружила в доме супругов Дэвида Аллена и Луиз Анны Турпин 13 человек, прикованных к собственным кроватям, сообщает CNN. По предварительной информации, все жертвы - дети Турпинов в возрасте от двух до 29 лет.



По данным полиции, утром 14 января семнадцатилетняя девушка сбежала из дома и смогла позвонить в службу спасения. Она сообщила, что родители не выпускают из дома 12 ее братьев и сестер, скованных цепями.



На вопрос полицейских, почему мать и отец удерживали их подобным образом, дети ответить не смогли, передает BBC News. Отмечается, что детей очень плохо кормили, многие из них были слабы и истощены.