Скончался лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов

11:02 | 16.01.2018

Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов ушел из жизни в возрасте 72 лет. «Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», — сообщается на его странице в Facebook.



Анпилов стал видным российским политиком в 1990-х годах, когда организовал целый ряд массовых коммунистических манифестаций, в том числе марши «голодных очередей» и «пустых кастрюль» и «поход на Белый дом», напоминает russian.rt.com.



Во время октябрьских событий 93-го года он был их активным участником на стороне Верховного Совета, а в середине 2000-х Анпилов принимал участие в «Маршах несогласных».