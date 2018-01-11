Песков назвал жестом доброй воли предложение передать Украине военную технику из Крыма

15:44 | 12.01.2018

Пресс-секретарь Кремля Песков назвал жестом доброй воли предложение Путина вернуть Украине ее военную технику, оставшуюся в Крыму. «Это еще один жест доброй воли, проявление политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки», — сказал Песков.



Он отметил, что подготовка возвращения военной техники из Крыма потребует контактов с Киевом. «Конечно, для определения всех параметров, как это будет осуществляться, должны произойти контакты между военными», — сказал представитель Кремля.