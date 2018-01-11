Рубрика: Россия и мир
15:44 | 12.01.2018
Песков назвал жестом доброй воли предложение передать Украине военную технику из Крыма
Он отметил, что подготовка возвращения военной техники из Крыма потребует контактов с Киевом. «Конечно, для определения всех параметров, как это будет осуществляться, должны произойти контакты между военными», — сказал представитель Кремля.
© «Вечерние Ведомости»
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