МИД Турции порекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в США

15:18 | 12.01.2018

МИД Турции предупредил о нежелательности поездок своих граждан в США по соображениям безопасности после аналогичного шага со стороны американского Госдепа, передает «РИА Новости». «Считаем полезным в связи с этим предупредить наших граждан о желательности пересмотра своих планов по поездкам в США, а в случае неотложных поездок призываем их к бдительности», — говорится в заявлении министерства.



Ранее Госдеп США призвал американских граждан по возможности избегать поездок в Турцию из-за угрозы террористических атак и безосновательных задержаний, отнеся ее в группу государств с «повышенной опасностью» наряду с Суданом, Пакистаном и Гватемалой.