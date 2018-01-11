Президент США Трамп подтвердил отмену своего визита в Великобританию

15:06 | 12.01.2018

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил отмену своего визита в Британию. Глава Белого дома объяснил свое решение нежеланием участвовать в церемонии открытия нового здания американского посольства в Лондоне, которое было построено по инициативе администрации Барака Обамы.



«Я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала здание посольства в Лондоне только для того, чтобы построить на окраине новое за $1,2 млрд. Плохая сделка. Хотели, чтобы я перерезал ленту? Нет!» — написал он в своём Twitter.