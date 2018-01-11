В МИД Белоруссии заявили, что Минск не станет «дружить» с ЕС против России

14:31 | 12.01.2018

Минск не намерен налаживать связи с Евросоюзом в ущерб России, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. «Мы развиваем наши торгово-экономические, политические отношения с ЕС, при этом говорим нашим партнерам, что мы ни в коей мере не намерены дружить с вами за счет России или в ущерб России», — сказал Макей. По его словам, только за счёт наличия нормальных отношений со всеми глобальными игроками в мире Белоруссия может выжить, передает russian.rt.com. Кроме того Макей добавил, что России и ЕС необходимо уходить от существующей конфронтационной риторики.