Министерство обороны Украины отвергло причастность к атакам на российские базы в Сирии

14:07 | 12.01.2018

Министерство обороны Украины опровергло подозрения в причастности к атаке на российские военные базы в Сирии и назвало их «информационной атакой», сообщает «Укринформ». "Это не что иное, как очередная информационная атака", — заявила пресс-секретарь главы Министерства обороны Украины Виктория Кушнир, ее слова приводит агентство УНИАН.



Ранее начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков заявил, что основой взрывчатого вещества боеприпасов в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии, было вещество, производимое в том числе на Украине, передает РБК.

