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Рубрика: Россия и мир


13:42 | 12.01.2018

Гильдия кинокритиков США назвала картину «Форма воды» лучшим фильмом 2017 года

В Санта-Монике прошла церемония вручения наград гильдии кинокритиков США. Главный приз получил фильм «Форма воды». Его режиссер Гильермо дель Торо награжден за лучшую режиссерскую работу. Также фильм получил награду за работу художника, передают «Ведомости».

«Форма воды» — фильм о любви немой девушки и существа-амфибии, которого ради эксперимента держат в правительственной лаборатории. Сам дель Торо в интервью признавал, что его лента является своеобразной трактовкой триллера 1950-х годов «Тварь из Черной лагуны», отмечает РБК.

Приз за лучшую мужскую роль получил Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Лучшей исполнительницей женской роли признали Фрэнсис МакДорманд, фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — это новая работа Мартина МакДоны.

© «Вечерние Ведомости»

 


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