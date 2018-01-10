Власти Южной Кореи запретят торговлю криптовалютами

13:52 | 11.01.2018

Министерство юстиции Южной Кореи готовит законопроект о запрете торговли криптовалютами на виртуальных биржах страны, сообщил на пресс-конференции глава ведомства Пак Сан Ки.



Он не раскрыл основные положения документа, но сказал, что в работе над ним будут участвовать представители Министерства финансов и национальных финансовых регуляторов, сообщает Reuters.



Нововведения, которые могут вступить в силу уже в этом месяце, предусматривают запрет на использование анонимных криптовалютных счетов, а также лишат банки возможности предоставлять расчетное обслуживание для анонимных сделок с цифровыми деньгами.