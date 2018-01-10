Рубрика: Россия и мир
13:37 | 11.01.2018
Госдепартамент США рекомендует американцам избегать поездок в Россию
В первую группу попали страны, в которые американцы могут ездить, соблюдая обычные меры безопасности. Во второй оказались государства, где, по мнению властей США, требуется «повышенная осторожность». Россия попала в третью категорию. Поездки сюда чиновники Госдепа советуют пересмотреть, так как они сопровождаются «серьезными рисками в плане безопасности», сообщает НТВ.
Гражданам США рекомендуется избегать поездок в Россию из-за опасности совершения терактов в стране и возможных преследований. Власти США призывают своих граждан не посещать особо опасные регионы в России, такие как Чечня, республики Северного Кавказа, район Эльбруса. Также не рекомендуется посещать Крым, передает Ведомости.
Отмечается, что «соседями» РФ в группе названы, в частности, Нигер, Чад, Турция и Пакистан. В четвертую группу включены страны, куда американским гражданам ездить вообще не рекомендуется. Сюда вошли Афганистан, ЦАР, Ирак, Иран, Ливия, Мали, Ливия, КНДР, Сомали, Южный Судан, Сирия, Йемен.
© «Вечерние Ведомости»
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