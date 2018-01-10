Госдепартамент США рекомендует американцам избегать поездок в Россию

13:37 | 11.01.2018

Сайт с интерактивной картой для путешественников презентовал Госдепартамент США. На портале размещена интерактивная карта, на которой все страны мира разделены по уровням безопасности для поездок американцев.



В первую группу попали страны, в которые американцы могут ездить, соблюдая обычные меры безопасности. Во второй оказались государства, где, по мнению властей США, требуется «повышенная осторожность». Россия попала в третью категорию. Поездки сюда чиновники Госдепа советуют пересмотреть, так как они сопровождаются «серьезными рисками в плане безопасности», сообщает НТВ.



Гражданам США рекомендуется избегать поездок в Россию из-за опасности совершения терактов в стране и возможных преследований. Власти США призывают своих граждан не посещать особо опасные регионы в России, такие как Чечня, республики Северного Кавказа, район Эльбруса. Также не рекомендуется посещать Крым, передает Ведомости.



Отмечается, что «соседями» РФ в группе названы, в частности, Нигер, Чад, Турция и Пакистан. В четвертую группу включены страны, куда американским гражданам ездить вообще не рекомендуется. Сюда вошли Афганистан, ЦАР, Ирак, Иран, Ливия, Мали, Ливия, КНДР, Сомали, Южный Судан, Сирия, Йемен.