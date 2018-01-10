В ЕС рассказали о причинах отказа в предоставлении Киеву 600 млн евро

13:23 | 11.01.2018

Причиной отказа Евросоюза в выделении Киеву €600 млн стало невыполнение властями Украины четырех из 21 условия предоставления финансовой помощи, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.



При этом Мингарелли отметил, что транш еще может быть предоставлен, и президент Украины Петр Порошенко обращался с вопросом об этом к председателю Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру.



Как напоминает kp.ru, программа помощи Украине на сумму 1,8 млрд евро была одобрена Евросоюзом в 2015 году. Киев пока получил 1,2 млрд евро, в декабре 2017 года Еврокомиссия отказала в предоставлении последних 600 млн евро.