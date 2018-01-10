Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Россия и мир


13:23 | 11.01.2018

В ЕС рассказали о причинах отказа в предоставлении Киеву 600 млн евро

Причиной отказа Евросоюза в выделении Киеву €600 млн стало невыполнение властями Украины четырех из 21 условия предоставления финансовой помощи, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

При этом Мингарелли отметил, что транш еще может быть предоставлен, и президент Украины Петр Порошенко обращался с вопросом об этом к председателю Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру.

Как напоминает kp.ru, программа помощи Украине на сумму 1,8 млрд евро была одобрена Евросоюзом в 2015 году. Киев пока получил 1,2 млрд евро, в декабре 2017 года Еврокомиссия отказала в предоставлении последних 600 млн евро.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:27 | 11.01.2018
Между Екатеринбургом в Верхней Пышмой запустили автобус с символикой ЭКСПО

13:55 | 11.01.2018
Свердловскому краеведческому музею присвоено имя Онисима Клера

13:40 | 11.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 января 2018 года

13:37 | 11.01.2018
В Перми отреставрируют здание краевого центра художественного образования «Росток»

13:32 | 11.01.2018
ДТП с участием трех грузовиков произошло на Тюменском тракте

13:09 | 11.01.2018
Полиция разыскивает очевидцев жестокого обращения с собакой на Широкой Речке

12:51 | 11.01.2018
МУГИСО формирует перечень торговых центров, которые перейдут к уплате налогов по кадастру с 2019 года

12:48 | 11.01.2018
Экс-глава курганского транспортного управления Лев Сомов не смог обжаловать увольнение в суде

12:32 | 11.01.2018
В пермском конкурсе «Мужчина в образовании» примут участие более ста педагогов

12:30 | 11.01.2018
Теннисистка из Екатеринбурга примет участие в Australian Open

11:56 | 11.01.2018
На «Лыжне России — 2018» в Екатеринбурге откроют обучающий пункт

11:51 | 11.01.2018
В Прикамье состоялся рождественский благотворительный концерт

11:45 | 11.01.2018
На формирование комфортной городской среды Зауралью выделят более 170 млн рублей

11:42 | 11.01.2018
В Красноуральске директор управляющей компании избил пенсионера

11:36 | 11.01.2018
Пермский край занял второе место в Дельфийском рейтинге субъектов РФ

11:31 | 11.01.2018
На Урале пройдет III Рождественский полумарафон «У Ганиной Ямы»

11:00 | 11.01.2018
Директора серовской школы обвиняют в служебном подлоге

10:47 | 11.01.2018
В Екатеринбурге сгорел частный дом, где нелегально проживали мигранты

10:22 | 11.01.2018
Прокуратура проверит мини-садик в Каменске-Уральском, где получил травму полуторагодовалый ребенок

10:09 | 11.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 10 января 2018 года

09:57 | 11.01.2018
Сергей Карякин сломал руку и выбыл из гонки «Дакар»

09:39 | 11.01.2018
На Урале серийные похитители Hyundai Solaris получили по пять с половиной лет строгого режима

09:20 | 11.01.2018
Волейболистки «Уралочки» обыграли румынский «Бухарест» в матче Еврокубка

10.01.2018

19:53 | 10.01.2018
Партнера екатеринбургского «Водоканала» с выручкой в сотни миллионов рублей грозятся обанкротить

18:41 | 10.01.2018
«Танцы до утра»: в преддверии Дня всех влюбленных перед екатеринбуржцами выступят звезды Love Radio

18:32 | 10.01.2018
Около сотни березовчан остались без пенсии из-за сбоя в программе

18:01 | 10.01.2018
Пермяков приглашают на выставку «Родной край глазами пермских художников»

17:45 | 10.01.2018
Улицу Шарташскую перекроют на четыре дня

17:24 | 10.01.2018
Названа предварительная причина пожара в цехе по производству изоляционных материалов в поселке Бобровском

17:08 | 10.01.2018
Определены участники очного этапа конкурса «Учитель года — 2018» в Перми

16:59 | 10.01.2018
Шагающий экскаватор Уралмашзавода отправился на добычу высококачественного антрацита в Сибирь

16:30 | 10.01.2018
Министерство транспорта и ГИБДД начали серию проверок такси в Свердловской области

16:15 | 10.01.2018
РМК поздравила с Рождеством детей из Центра помощи Карабаша

16:02 | 10.01.2018
В Перми устраняют нарушения по уборке снега во дворах

15:54 | 10.01.2018
Повременной тариф введут на всем наземном общественном транспорте Екатеринбурга

15:17 | 10.01.2018
Коммунальный комплекс Перми перейдет на усиленный режим работы в связи с похолоданием

15:14 | 10.01.2018
В конце января в Кургане стартует 27-й конкурс профмастерства «Учитель года»

15:02 | 10.01.2018
На Урале горит цех по производству эпоксидной смолы

14:50 | 10.01.2018
В отношении свердловских энергетиков возбудили уголовное дело за неуплату налогов

14:39 | 10.01.2018
54-летний житель Березовского застрелил знакомого из охотничьего ружья

14:29 | 10.01.2018
Из-за указа Путина о детях свердловский бюджет будет изменён

14:26 | 10.01.2018
В Челябинской области газифицировали еще один поселок

14:20 | 10.01.2018
Курганский блогер оценил новые низкопольные автобусы: «Удобно биться о стенки и кувыркаться при каждом вираже»

14:19 | 10.01.2018
Госавтоинспекция открыла движение по трассе Ревда — Дегтярск — Курганово

14:00 | 10.01.2018
За ночь на Городском пруду Екатеринбурга появилась огромная надпись «ЭКСПО»

13:55 | 10.01.2018
Евгений Куйвашев дал старт открытому отбору кандидатов на должность директора Шарташского лесопарка

13:43 | 10.01.2018
В Свердловской области приостановлена деятельность двух партий

13:24 | 10.01.2018
На центральной площади Кургана встретят старый Новый год

13:23 | 10.01.2018
«Автомобилист» потерпел поражение от московского ЦСКА

13:07 | 10.01.2018
Новый автобусный маршрут появится в Екатеринбурге


Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 