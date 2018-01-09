В США суд заблокировал решение Трампа о прекращении программы защиты детей-нелегалов

14:57 | 10.01.2018

Федеральный судья в Сан-Франциско временно заблокировал решение президента США Дональда Трампа о прекращении программы защиты детей нелегальных мигрантов Deffered Action for Childhood Arrivals (DACA), сообщает Los Angeles Times.



Если это решение не будет отклонено вышестоящей инстанцией, бывшие участники программы смогут подать заявки на продление временных разрешений на пребывание на территории США, однако новые разрешения выдаваться не будут.



Программа была введена при экс-президенте Бараке Обаме. В сентябре 2017 года Дональд Трамп решил ее отменить. По мнению Белого дома, DACA является обходом иммиграционного законодательства. Конгрессу США предложили разработать альтернативу, отмечают «Известия».