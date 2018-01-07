В Минобороны установили источник атаки дронов на базу Хмеймим

13:15 | 10.01.2018

Как заявили в Министерстве обороны России, беспилотники, которые ночью 6 января приблизились к российским военным объектам в Сирии, были запущены из Муаззара. Данный населенный пункт находится в юго-западной части зоны деэскалации Идлиб и контролируется так называемой умеренной оппозицией.



В связи с этим Минобороны России направило письмо начальнику генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю нацразведки Хакану Фидану. В обращении турецкую сторону призывают выполнить обязательства по поддержанию режима прекращения боевых действий и выставить наблюдательные посты в зоне Идлиб, чтобы предотвратить новые атаки дронов.



Как напоминает РБК, 8 января Министерство обороны России сообщило о том, что в ночь с 5 на 6 января в атаке на авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус участвовали 13 БПЛА. Семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», а остальные российским специалистам из подразделений радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль.