Специалисты РКК «Энергия» установили связь со спутником Angosat-1

13:11 | 29.12.2017

Первый ангольский спутник Angosat-1 вышел на связь, сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли. «Специалисты РКК «Энергия» установили связь со спутником, с него получена телеметрия», - сказал источник.



Запуск ракеты-носителя «Зенит-3SLБ» со спутником «Ангосат» на борту, а также его отделение прошли 26 декабря в штатном режиме. Однако потом связь со спутником была потеряна. Специалисты полагают, что причиной стало замыкание в шине питания.