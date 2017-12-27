В Москве автобус въехал в остановку, пострадали три человека

12:45 | 29.12.2017

В результате наезда автобуса на остановку общественного транспорта в Москве погибших нет, пострадали 3 человека, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Авария произошла на Сходненской улице столицы. Ранее сообщалось о двух погибших.



По информации «Известий», пострадали водитель автобуса и два пассажира, водитель находится в тяжёлом состоянии. В настоящее время рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства. При этом сам водитель назвал техническую неисправность транспортного средства причиной аварии.