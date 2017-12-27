К 1 января 2018 года население Земли вырастет до 7 444 443 881 человека

10:08 | 29.12.2017

Численность населения Земли к 1 января 2018 года достигнет 7 444 443 881, заявили специалисты Бюро переписи США. По сравнению с 1 января 2017 года количество жителей Земли вырастет на 78,5 миллиона человек. Прирост населения планеты составит 1,07%. Ранее бюро прогнозировало, что в 2050 году в мире будет насчитываться 9 миллиардов человек.