В Минфине РФ предложили обложить налогом майнинг криптовалют

17:10 | 28.12.2017

Министерство финансов России внесло в законопроект о криптовалютах положение, согласно которому майнинг приравнен к предпринимательской деятельности, а значит, должен быть обложен налогом. Об этом журналистам рассказал в кулуарах Общественного совета при Минфине РФ замминистра финансов Моисеев, передает life.ru.



«Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности... Соответственно, предпринимательской деятельностью могут заниматься либо ИП, либо юридические лица», — сказал Моисеев.



Он пояснил, что в самом законопроекте прямых указаний на порядок налогообложения майнинга нет, таким образом, здесь будут действовать нормы действующего налогового законодательства.