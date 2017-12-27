Глава Минкомсвязи Никифоров назвал сроки отмены роуминга в России

16:56 | 28.12.2017

Внутрисетевой роуминг на территории России будет отменен в первом полугодии 2018 года. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.



«Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном всё это произойдёт в течение первого-второго квартала. Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьёзных вопросов уже не останется», — сказал министр.



По его словам, некоторые операторы уже перевели значительную часть абонентов на тарифные планы, в которых этих понятий по уровню цен не существует.

