ЦБ РФ выпустил монеты с Винни-Пухом и тремя богатырями

16:38 | 28.12.2017

С 28 декабря в России запущены в обращение несколько видов памятных монет из серебра и недрагоценных металлов. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка. Как стало известно, самым большим тиражом выпущены денежные знаки, посвященные персонажам популярных мультфильмов «Винни-Пух» и «Три богатыря».



Это серебряные монеты номиналом 3 рубля и тиражом три тысячи экземпляров, а также номиналом 25 рублей с цветным и обычным изображением персонажей. Тираж монет с цветным изображением составит 50 тысяч штук, обычных — 450 тысяч штук, уточнили в ЦБ, передает «Лента.ру».



Банк России также выпускает в обращение памятную серебряную монету «СК России», две серебряные серии «Легенды и сказки народов России» и четыре серебряные монеты серии «Алмазный фонд России».