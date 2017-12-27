В пятизвёздочных отелях Китая посуду мыли туалетными ёршиками

16:31 | 28.12.2017

Три крупных пятизвездочных отеля Китая оказались в центре скандала из-за нарушения правил гигиены горничными. Уборщицы мыли посуду в номерах туалетными ершиками и протирали полы полотенцами, смоченными в унитазе. Ролик был опубликован на портале Pear Video.



Как отмечает «Эхо Москвы», один из местных журналистов устраивался в отели Kempinski, Shangri-La и Sheraton стажёром и снимал происходящее скрытой камерой. Подлинность видеозаписи подтверждена. Персонал во всех трёх отелях жаловался на большую рабочую нагрузку.



Стоимость номеров в этой гостинице варьируется от 120 до 420 долларов за одну ночь. Организации, отвечающие за туризм, пообещали начать расследование.