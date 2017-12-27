Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал жителей города не выходить на улицу в –8 °C

13:08 | 28.12.2017

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио посоветовал горожанам оставаться дома из-за наступивших холодов. По данным метеорологов, температура в Нью-Йорке 28 декабря опустилась до -8, передает «Росбалт».



«Мы настоятельно рекомендуем всем горожанам на этой неделе выходить на улицу как можно реже из-за установившихся холодов. По возможности узнайте, как чувствуют себя ваши соседи, и заведите домашних питомцев внутрь дома», — написал де Блазио на своей странице в Twitter.



Как отмечает РБК, в Нью-Йорке, находящемся на побережье, низкие температуры переносятся хуже, чем в областях с более сухим климатом. Так, сервис Accuweather указывает, что температура -6 из-за высокой влажности и ветра ощущается как -17.