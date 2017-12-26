Рекс Тиллерсон заявил о необходимости сотрудничества США и России по Сирии

12:33 | 28.12.2017

США необходимо сотрудничать с Россией в тех сферах, где пересекаются совместные интересы, в том числе в решении сирийского вопроса, об этом написал Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон в своей статье, опубликованной в The New York Times.



«В то время, как мы находимся на страже против российской агрессии, мы осознаем необходимость работы с Россией там, где совместные интересы. Нигде это не очевидно более, чем в Сирии», - говорится в статье.



Как напоминает regnum.ru, ранее глава МИД РФ Лавров и Тиллеросн в ходе телефонного разговора рассмотрели дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Сирии при сохранении ее территориальной целостности. Также обсуждалось проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога.