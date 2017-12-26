Бомба, взорвавшаяся в петербургском «Перекрестке», была начинена гайками

11:59 | 28.12.2017

Вечером 27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге прогремел взрыв. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство находилось в камере хранения. В результате взрыва пострадали 13 человек, 8 остаются в больницах, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.



Отмечается, что сработало самодельное взрывное устройство мощностью примерно 150 грамм в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено поражающим элементом в виде гаек.