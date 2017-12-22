17:01 | 21.12.2017

Путин предложил разработать новый закон о культуре. Об этом он заявил на заседании Совета при президенте по культуре и искусству. "Предлагается разработать новый закон о культуре. О его конкретном наполнении как раз и предлагаю сегодня поговорить. При этом хотел бы сразу отметить, что проект закона должен пройти через процедуру широкого общественного обсуждения", — заявил Путин.



По его словам, в будущем законе важно четко отразить специфику сферы культуры, ее всеобъемлющий характер и значимость как миссии, как общественного блага.

