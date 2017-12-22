Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение о расширении территории базы ВМФ РФ в Сирии

16:36 | 21.12.2017

Госдума в четверг ратифицировала российско-сирийское соглашение о расширении территории базы ВМФ РФ в Тартусе. Документ депутатам представил заместитель министра обороны РФ Николай Панков. «Документ закрепляет за Россией право единовременно содержать в пункте МТО ВМФ РФ до 11 военных кораблей, включая корабли с ядерными энергетическими установками», — заявил Панков.



Как напоминают «Известия», соглашение было подписано в Дамаске 18 января 2017 года, а Путин внес его на ратификацию в Госдуму 13 декабря. Соглашение заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды.