Владимир Путин поблагодарил президента США за информацию о готовящемся теракте

14:17 | 18.12.2017

Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную ЦРУ информацию, которая помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга и в других людных местах города. Полученные сведения оказались достаточными для розыска и задержания преступников.



Владимир Путин заверил Дональда Трампа, что российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, незамедлительно передадут ее американским коллегам, сообщает официальный сайт Президента РФ.



Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова