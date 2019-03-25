В Кремле отреагировали на решение властей США по Голанам

15:52 | 26.03.2019

Решение президента США Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь Путина Песков, передает «РИА Новости». «Подобное решение однозначно имеет негативные последствия и с точки зрения ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы в политическом урегулировании в Сирии. Это ни у кого не вызывает сомнения», - заявил Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что действия Вашингтона являются нарушением норм международного права. «Мы весьма сожалеем в этой связи», — добавил он.



25 марта Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал указ, который официально признает суверенитет Израиля над Голанами, напоминает РБК.