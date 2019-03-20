В Китае в результате взрыва на химической фабрике погибли 47 человек

09:25 | 22.03.2019

Число жертв взрыва на химической фабрике в индустриальном парке города Яньчжэн провинции Цзянсу на востоке Китая увеличилось до 47 человек, еще 90 получили серьезные ранения, сообщили спасатели, передает агентство Синьхуа.



Как напоминает «Интерфакс», 21 марта на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов, произошел взрыв. Он был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 (9.48 мск) зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган также в провинции Цзянсу.



Отмечается, что взрыв привел к эвакуации около трех тысяч работников предприятий и около одной тысячи местных жителей.