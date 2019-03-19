По данным СМИ, в Кремле прорабатывают сценарии по сохранению Путина у власти

16:28 | 21.03.2019

В президентской администрации рассматриваются различные варианты, которые позволят Путину остаться у власти как можно дольше, сообщили Bloomberg три источника, близкие к Кремлю. В частности, одним из возможных вариантов является принуждение Белоруссии к объединению с Россией для того, чтобы Путин смог возглавить новое государство в обход конституционных ограничений по срокам, рассказали источники.



Напомним, срок президентских полномочий Путина истекает в 2024 г.