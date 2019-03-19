США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52

12:41 | 21.03.2019

Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для «интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях» совместно с союзниками и партнерами по НАТО. Об этом сообщила в среду американская телекомпания CNN. Самолеты будут базироваться на авиабазе Фэрфорд королевских ВВС Великобритании в Глостершире.

Как отмечает телеканал, данные меры НАТО предпринимает из-за «широкомасштабного наращивания российского военного потенциала в Крыму».