Украинские власти ввели санкции против спикера Госдумы Володина

12:37 | 21.03.2019

Украинские власти ввели санкции против председателя Госдумы Володина. Об этом сообщается в фейсбуке нижней палаты парламента России.



Как напоминает РИА «Новости», Володин 15 марта поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить. Поручение было дано профильным комитетам ГД и госсовета Крыма. На пленарном заседании в среду Володин сообщил, что будет создана рабочая группа, которую возглавит первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.



Как напоминает MK.ru, в среду Украина ввела новые антироссийские санкции. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, были причастны к инциденту в Керченском проливе.