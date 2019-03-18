Петр Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро

10:10 | 20.03.2019

Президент Украины Петр Порошенко считает, что замедление развития киевского метрополитена произошло из-за вмешательства Москвы. Соответствующее заявление украинский президент сделал на презентации новых станций киевского метрополитена Сырецко-Печерской линии, передает РБК.



По словам Порошенко, подземка останавливала работу лишь один раз за всю историю страны, с 18 по 20 февраля 2014 года, в связи с началом «агрессии» со стороны Москвы. «И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро. Также сказываются атаки в гибридной войне», — заключил Порошенко.



При этом украинский лидер добавил, что украинские власти «научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве».