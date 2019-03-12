В Иркутской области приостановлено строительство завода по розливу воды из Байкала

11:59 | 15.03.2019

Строительство завода по розливу воды из Байкала, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.



Известно, что грубые нарушения природоохранного законодательства, препятствующие проведению строительных работ, были выявлены с привлечением большого количества государственных контролирующих органов, а также научных работников Всероссийского Ботанического общества, НИИ биологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Русского Географического общества, передает regnum.ru.



Первую очередь завода планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность он должен выйти в 2021 году и производить 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. По данным «Аквасиба», 80% продукции пойдет на экспорт в Китай, 20% - на российский рынок.