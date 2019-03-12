Михаил Саакашвили заявил об отсутствии у него политических амбиций на Украине

11:41 | 15.03.2019

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о причине своего возвращения на Украину. В интервью украинскому телеканалу «1+1» политик уточнил, что не имеет никаких политических амбиций, а хочет только «помочь украинскому народу», передает iz.ru.



О своем грядущем возвращении на Украину Саакашвили заявил в интервью Дмитрию Гордону 12 марта. Политик рассказал, что намерен прибыть в киевский аэропорт Борисполь 1 апреля в 14:05 (15:05 мск). Он объяснил, что выбрал эту дату, поскольку уверен в провале действующего президента Петра Порошенко в первом туре президентских выборов, намеченном на 31 марта, напоминает lenta.ru.