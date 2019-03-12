ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

11:35 | 15.03.2019

Израильская авиация в ночь на пятницу атаковала около сотни целей в секторе Газа в ответ на палестинские обстрелы, начавшиеся с пусков ракет по Тель-Авиву, сообщила армейская пресс-служба.



Как напоминает rg.ru, в четверг вечером израильские военные засекли пуск двух ракет из сектора Газа. Впервые с 2014 года в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Никто не пострадал.