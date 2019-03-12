Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


 

11:35 | 15.03.2019

ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

Израильская авиация в ночь на пятницу атаковала около сотни целей в секторе Газа в ответ на палестинские обстрелы, начавшиеся с пусков ракет по Тель-Авиву, сообщила армейская пресс-служба.

Как напоминает rg.ru, в четверг вечером израильские военные засекли пуск двух ракет из сектора Газа. Впервые с 2014 года в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Никто не пострадал.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:29 | 15.03.2019
В Свердловской области из-за снегопадов ограничили междугородние пассажирские перевозки

13:10 | 15.03.2019
Многодетные семьи Екатеринбурга могут получить выплаты вместо земельных участков

12:48 | 15.03.2019
В Прикамье начался финал кубка России по фристайлу

12:38 | 15.03.2019
В Перми открывается Международный фестиваль Дениса Мацуева

12:28 | 15.03.2019
В Екатеринбурге состоялась встреча с отцом Магомеда Нурбагандова, убитого боевиками в Дагестане

12:27 | 15.03.2019
В Прикамье создадут межведомственную комиссию для координации пресечения деятельности нелегальных перевозчиков

12:17 | 15.03.2019
В 2018 году в Прикамье смертность в ДТП сократилась на 13%

12:09 | 15.03.2019
В выходные в Перми будет прохладно

12:00 | 15.03.2019
В Екатеринбурге пенсионерке выплатят компенсацию за падение на ступеньках аптеки

11:47 | 15.03.2019
На Среднем Урале накануне зарегистрировали 200 ДТП

11:35 | 15.03.2019
В Свердловской области названы четыре лучшие управляющие компании

11:28 | 15.03.2019
12 тысяч пар контрафактных носков не пустили в Екатеринбург таможенники

10:59 | 15.03.2019
Уралуправтодор просит водителей по возможности отказаться от дальних поездок

10:42 | 15.03.2019
Аэропорт Кольцово увеличит число рейсов в Баку

10:28 | 15.03.2019
В Екатеринбурге будут судить мужчину, вырастившего 72 куста конопли

09:59 | 15.03.2019
Свердловские приставы взыскали с предприятия-должника 145 тысяч евро

09:43 | 15.03.2019
Ночью из дома на Московской из-за пожара эвакуировали 12 человек

14.03.2019

22:49 | 14.03.2019
Ещё есть время: «Автомобилист» проиграл в первом матче с «Салаватом Юлаевым» в Екатеринбурге

22:46 | 14.03.2019
Евгений Куйвашев просит свердловчан на свой день рождения помочь больным детям

21:36 | 14.03.2019
В Екатеринбурге коллекторы продолжают «терроризировать» семью, уставшую ждать помощи от государства

21:05 | 14.03.2019
Сделка с земельным участком в центре Екатеринбурга заинтересовала Следственный комитет

21:01 | 14.03.2019
Первым заместителем директора екатеринбургского «Водоканала» стал депутат Александр Караваев

20:47 | 14.03.2019
МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильных снегопадах

19:49 | 14.03.2019
На подготовку к 300-летию Екатеринбурга власти потратят более 240 миллиардов рублей

19:37 | 14.03.2019
Инспекция государственного жилищного надзора Прикамья поднялась на 14 позиций в федеральном рейтинге

19:08 | 14.03.2019
Новая ветка метро в Екатеринбурге обойдётся в 76 миллиардов рублей

18:44 | 14.03.2019
«Жанна на костре» Пермского театра оперы и балета получила премию Casta Diva

18:30 | 14.03.2019
Свердловский «город-сугроб» завалило снегом. Жители надеются только на губернатора

18:30 | 14.03.2019
Глава Прикамья поручил отменить покупку смартфонов для чиновников

18:23 | 14.03.2019
Пермский край по итогам 2018 года занял второе место в ПФО по производству сельхозпродукции

18:09 | 14.03.2019
МЧС: в Курганской области ожидается ураганный ветер до 25 м/с

17:53 | 14.03.2019
Финансирование благоустройства дворов и парков Прикамья в 2019 году увеличат в 1,5 раза

17:10 | 14.03.2019
Прокуратура запросила условные сроки для обвиненных в коррупции свердловских оперативников

16:57 | 14.03.2019
Оперативники из Кургана поймали банду челябинских фальшивомонетчиков

16:33 | 14.03.2019
В Реже директор предприятия предстанет перед судом за налоговые махинации на несколько сотен миллионов рублей

16:20 | 14.03.2019
Дорожники приступят к проектированию нового участка Тюменского тракта в обход Богдановича





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 