В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России

11:27 | 15.03.2019

Заместитель секретаря Совета безопасности России Попов в интервью газете «Красная звезда» заявил, что Североатлантический альянс стягивает свои войска к российским границам. По его словам, НАТО реанимирует свою систему трансатлантических перебросок войск США и Канады к границам России, существовавшую во времена холодной войны.



По словам Попова, за последние два года Североатлантический альянс увеличил численность военнослужащих Сил первоочередного задействования блока в 1,6 раза — с 25 тыс. до 40 тыс. человек, передает РБК.