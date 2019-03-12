Россия и мир
11:27 | 15.03.2019
В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России
По словам Попова, за последние два года Североатлантический альянс увеличил численность военнослужащих Сил первоочередного задействования блока в 1,6 раза — с 25 тыс. до 40 тыс. человек, передает РБК.
© «Вечерние Ведомости»
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