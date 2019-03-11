Visa и MasterCard приостановили членство «Еврофинанс Моснарбанка» в платёжных системах

16:16 | 13.03.2019

Visa и MasterCard приостановили членство подпавшего под санкции США «Еврофинанс Моснарбанка» в платёжных системах. Об этом сообщает пресс-служба банка. Карты заблокированы, в том числе, за границей, предупредили в кредитной организации.



Ранее в марте США ввели санкции против банка, самый крупный пакет акций которого (49,99%) принадлежит Минэкономики Венесуэлы. Блокирующие доли — у Газпромбанка, ВТБ и их структур. Впрочем, позднее стало известно, что доля ВТБ будет переоформлена на Росимущество.