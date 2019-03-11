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Россия и мир


 

12:08 | 13.03.2019

В штате Огайо двухмоторный самолет упал на жилой дом

Двухмоторный самолет Piper PA-31 рухнул на жилой дом в окрестностях американского города Мадейра, штат Огайо. Пилот погиб.

Сообщается, что машина разрушила значительную часть дома, однако никто из жильцов, включая двух собак, не пострадал. На месте работают сотрудники Федерального авиационного управления США, которым предстоит выяснить причины произошедшего, сообщает life.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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