Россия и мир
12:08 | 13.03.2019
В штате Огайо двухмоторный самолет упал на жилой дом
Сообщается, что машина разрушила значительную часть дома, однако никто из жильцов, включая двух собак, не пострадал. На месте работают сотрудники Федерального авиационного управления США, которым предстоит выяснить причины произошедшего, сообщает life.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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