Богатейшим жителем Лондона стал российский предприниматель Михаил Фридман

16:13 | 12.03.2019

Богатейшим жителем Лондона оказался российский предприниматель Михаил Фридман. Его состояние составляет 15 миллиардов долларов. Об этом говорится в рейтинге городов с наибольшим количеством проживающих там миллиардеров, который составил журнал Forbes. Отмечается, что в Лондоне живут 55 миллиардеров с совокупным состоянием $226 млрд (это пятое место среди городов мира). На первом – Нью-Йорк, на втором Гонконг и на третьем Москва.