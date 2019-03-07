По данным Роспотребнадзора, россияне стали реже умирать от алкоголя

13:19 | 11.03.2019

За последние три года количество смертей от чрезмерного употребления алкоголя сократилось на две тысячи. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Как отмечается, с 2016 года усилен контроль за оборотом спиртосодержащей продукции, что позволило «снизить масштабы злоупотребления суррогатной продукцией и количество отравлений, в том числе со смертельными исходами».



Как передает rg.ru, с употреблением алкоголя связано около 70 процентов смертей мужчин трудоспособного возраста в России, что включает не только отравления, но и накопительную. В 2018 году алкоголем отравились 5,6 тысячи россиян. Этот показатель почти на 20 процентов ниже, чем годом ранее. Больше всего погибших в Московской, Свердловской и Кемеровской областях.