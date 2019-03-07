В Сбербанке подтвердили информацию о гибели своих сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии

13:15 | 11.03.2019

В Сбербанке подтвердили информацию о гибели семьи своих сотрудников в авиакатастрофе самолета в Эфиопии. «Сбербанк подтверждает гибель своих сотрудников — супругов Екатерины и Александра Поляковых, - которые находились на борту самолета, разбившегося в Эфиопии», - говорится в заявлении кредитной организации.



Супруги Поляковы работали в компании «Сбербанк Лизинг», они поехали в Африку на отдых. Сбербанк пообещал оказать помощь и поддержку родственникам погибших, передает РБК.



Самолёт Boeing 737 MAX разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы, погибли граждане более 30 стран, в том числе трое россиян.